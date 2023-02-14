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فيديو يوثق لحظة إنقاذ طفل من تحت ركام الزلزال في جنديرس شمالي حلب بسوريا
فرق الإنقاذ في حلب (أرشيفية)
زلزال تركيا

الوداع الأخير في حلب.. انتظروا ابنهم ساعات ليخرج جثة هامدة!

فرق الإنقاذ انتشلت الفتى جثّة هامدة من تحت أنقاض الزلزال المدمر

دبي - العربية.نت
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ما من أصعب على أمّ انتظرت ساعات طويلة على أمل انتشال فلذة كبدها من تحت الركام، أن تتلقى خبر وفاته.

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هي حال عائلات كثيرة فقدت أبناءها بسبب الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا الاثنين الماضي مخلّفاً آلاف الضحايا.

نظرة الوداع الأخيرة

وفي جديده أن نشرت عناصر الدفاع المدني مقطع فيديو أظهر عائلة من مدينة جنديرس بريف حلب تلقي نظرة الوداع الأخيرة على ابنها الذي قضى تحت الأنقاض بفعل الزلزال بعد أن انتظرت ساعات طويلة على أمل لقياه حيّاً.

وانتشلت فرق الإنقاذ الفتى جثّة هامدة من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد، في مأساة لم تكن الأولى في تلك المنطقة، كما أنها لن تكون الأخيرة في خضّم استمرار عمليات انتشال الجثث.

37 ألف ضحية بين البلدين

يشار إلى أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر كانت ارتفعت إلى نحو 37 ألف شخص بين البلدين، وسط استمرار عمليات الإنقاذ للعثور على أحياء رغم تضاؤل الآمال.

وبينما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال في البلاد إلى 31 ألفا و643، قالت منظمة الخوذ البيضاء للإنقاذ في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سوريا الاثنين، إن عدد قتلى الزلزال في المنطقة وصل الآن إلى 2274.

وأفادت المنظمة بأن عدد المصابين تجاوز 12400 وأن هذه الأعداد تعتمد على بيانات راجعتها أيضا مصادر طبية.

في حين بلغ عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا هذا الأسبوع نحو 26 مليون شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

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