ياسمين نبت بين الحجر.. هكذا خرجت طفلة سوريا من تحت الركام

بينما الأمل كان سيد الموقف ولا شيء غيره، تحققت المعجزة، وخرجت الطفلة ياسمين من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا الأسبوع الماضي.

فقد نشرت قوات الدفاع المدني في سوريا (الخوذ البيض) مقطع فيديو أظهر عملية إنقاذ الطفلة ياسمين التي رأت النور مجدداً وكتبت لها حياة جديدة من تحت ركام المباني جراء الزلزال العنيف الذي ضرب الحجر والبشر.

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ووسط صرخات الفرح التي تبشّر بآمال لإنقاذ المزيد، خرجت الطفلة من تحت الركام سليمة في حادثة شهدتها مدينة أرمناز غربي إدلب في اليوم الأول على الزلزال.

37 ألف ضحية بين البلدين

يشار إلى أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر كانت ارتفعت إلى نحو 37 ألف شخص بين البلدين، وسط استمرار عمليات الإنقاذ للعثور على أحياء رغم تضاؤل الآمال.

الأمل كان سيد الموقف، ولا نعلم من منّا أنقذ الآخر من تحت أنقاض الزلزال … الطفلة "ياسمين" رأت النور وكتب لها حياة جديدة من تحت ركام المباني جراء الزلزال العنيف الذي ضرب شمال غربي #سوريا.

📌: أرمناز غربي #إدلب في اليوم الأول على الزلزال -الاثنين 6 شباط#الخوذالبيضاء #زلزال_سوريا pic.twitter.com/2ma2o7vIdl — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 13, 2023

وبينما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال في البلاد إلى 31 ألفا و643، قالت منظمة الخوذ البيضاء للإنقاذ في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سوريا الاثنين، إن عدد قتلى الزلزال في المنطقة وصل الآن إلى 2274.

وأفادت المنظمة بأن عدد المصابين تجاوز 12400 وأن هذه الأعداد تعتمد على بيانات راجعتها أيضا مصادر طبية.

في حين بلغ عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا هذا الأسبوع نحو 26 مليون شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.