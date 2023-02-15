الجيش الأميركي: أسقطنا طائرة مسيرة إيرانية الصنع في سوريا
القيادة المركزية الأميركية قالت إن الطائرة المسيرة كانت تحاول عمل استطلاع لقاعدة دوريات في شمال شرق سوريا
أعلن الجيش الأميركي ليل الثلاثاء-الأربعاء أن قوات أميركية أسقطت يوم الثلاثاء طائرة مسيرة إيرانية الصنع في سوريا.
وقالت القيادة المركزية الأميركية على تويتر إن الطائرة المسيرة كانت تحاول عمل استطلاع لقاعدة دوريات في شمال شرق سوريا.
On February 14th, at approximately 2:30 PM local time, US forces in Syria engaged and shot down an Iranian-manufactured UAV attempting to conduct reconnaissance of Mission Support Site Conoco, a patrol base in northeast Syria. pic.twitter.com/3GSf8odK3w— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 15, 2023
ووقعت الحادثة في تمام حدود الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت سوريا.
وقد نشرت القايدة المركزية الأميركية صورة للمسيرة افيرانية وهي تحلق على مقربة من القاعدة وصورة أخرى وهي تحترق.
وكانت قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف شرق سوريا قد تعرضت الشهر الماضي إلى هجوم بطيران مسير مجهول المصدر يرجح أنه تابع للميليشيات الإيرانية.
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