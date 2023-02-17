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زلزال تركيا

مآسي سوريا من تحت الردم لا تتوقف.. طفل خرج حاضناً أخيه جثّة

الأطفال خرجوا ضحايا عند مدخل منزلهم حيث قضوا بينما حاولوا الهرب

دبي - العربية.نت
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ضمن سلسلة الفيديوهات والصور التي تنشرها يومياً قوات الدفاع المدني في شمال سوريا توثيقاً للمآسي التي شهدتها المنطقة منذ اليوم الأول من الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط/فبراير الجاري،تتوالى الحكايات الحزينة دون توقّف

انتشال للجثث فقط.. عمليات الإنقاذ تتوقف بعد تلاشي الآمال العرب والعالم زلزال تركيا انتشال للجثث فقط.. عمليات الإنقاذ تتوقف بعد تلاشي الآمال

فقد نشرت عبر حسابها الرسمي في تويتر الجمعة، صوراً جديدة لعملية انتشال جثث عائلة جديدة نفّذتها الأسبوع الماضي، كان ضحيتها 4 أطفال متوفين تحت الأنقاض.

طفل حاضن أخاه الأكبر

وأضافت في تغريدة أرفقتها بالصور، أن المشهد في هذه الحادثة كان حزيناً جداً حاله كحال باقي الحوادث، حيث انتشلت العناصر بمدينة حارم في ريف إدلب جثث الأطفال الأربع، كان بينهم طفل خرج حاضناً أخاه الأكبر.

ووفق المعلومات، وجد الأطفال الأربعة جثثاً عند مدخل بناء منزلهم حيث قضوا بينما كانوا يحاولون الهرب بعد وقوع الكارثة.

41 ألف ضحية

يشار إلى أن وبعد مرور 11 يوماً على الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم السادس من شباط/فبراير من العام الجاري، ارتفع عدد المأساة إلى أكثر من 40 ألف قتيل الجمعة، وذلك مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.

فقد أعلن مسؤولون ومسعفون أن 38044 شخصا لقوا حتفهم في تركيا، و3688 في سوريا جراء زلزال المدمّر، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732.

بينما ناشدت الأمم المتحدة الخميس، لجمع أكثر من مليار دولار من أجل مساعدة أكثر من 5 ملايين شخص في تركيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

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