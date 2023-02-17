هل تذكرون طفل الموزة السوري؟.. هذا ما حلّ به

بعدما هزّت صورته العالم خلال الأيام الماضية، حين ظهر متعباً منهكاً يأكل موزة من على سرير مستشفى وصل إليها مصاباً إثر الزلزال المدمّر الذي ضرب بلاده، أضحى الطفل ابراهيم بخير وأمان.

فقد نشر "فريق ملهم التطوعي" في سوريا، صورة للطفل السوري الذي شغل الأوساط المحلية والعربية ووسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.

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وأرفقها بصورة تظهر الطفل اليوم بعدما التقى والده وأخرى حينما كان في المستشفى.

وكتب الفريق: "لكل من سأل عن إبراهيم واطمأن.. إبراهيم مع والده في أمان بعد خضوعهم للعلاج اللازم، يعيش الطفل في أمان والده، ويعيش الأب مع براءة طفله".

لكل من سأل عن إبراهيم واطمأن.. إبراهيم مع والده في أمان بعد خضوعهم للعلاج اللازم، يعيش الطفل في أمان والده، ويعيش الأب مع براءة طفله!



دعواتنا لهم أن يخفف مصابهم بفقدانهم لعائلتهم، وأن يكتب لهم أيام في العوض والرحمة.. #استجابة_فريق_ملهم#MolhamTeamEarthquakeResponse pic.twitter.com/QUdtCrwgu6 — Molham Team | فريق ملهم التطوعي (@molhamteam) February 16, 2023

كما ناشد الجميع للدعاء للأب وابنه بتخفيف مصابهم الأليم بعدما فقدوا كل أفراد عائلتهم إثر الزلزال.

إلى ذلك، لاقت الصورة تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن ابراهيم أصبح أيقونة تدل على الكارثة التي ألمت بسوريا وخلّفت آلاف الضحايا.

أضحى نجماً

يشار إلى أن الفريق كان نشر قبل يومين، مقطع فيديو للقاء الأب بابنه وسط الدموع.

وظهر الأب في المقطع منهكا وبدت على وجهه آثار دماء وكدمات إثر إصابته جرّاء الزلزال شمال سوريا.

وقال الفريق إن الطفل فقد والدته وأخته ولا يزال أخ له عمره 5 سنوات، تحت الأنقاض.

جاء ذلك بعد انتشار مقطع آخر يظهر الطفل الصغير وهو يأكل الموز وعلى وجهه بقايا دماء وآثار إصابات.

ولقي المقطع حينها انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وتعاطفا كبيرا.