"الأرض غدرت سوريا بزلزال".. ناصيف زيتون يشعل التواصل بأغنية

بكلمات مؤثرة لامست أوجاع السوريين التي لم تلتئم أصلاً منذ أكثر من 12 عاماً حتى ضاعفها الزلزال المدمّر الأسبوع الماضي، أطلق الفنان السوري ناصيف زيتون أغنية جديدة.

"دنيا من السواد"، استطاع صاحب "مجبور" بأقل من 3 دقائق أن يشرح ما عاشه السوريون خلال 11 يوماً على الكارثة.

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كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية إلى حد كبير خلال الساعات الماضية، حتى أصبحت "تريند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك انتشرت هاشتاغات من كلماتها مثل: #دنيا_من_السواد ، و #الأرض_غدرت_سوريا_بزلزال، و #لسا_الحرب_ ما طفيت_رمادا، وغيرها الكثير كالنار في الهشيم بالأوساط السورية.

وحققت الأغنية آلاف المشاهدات بعيد انطلاقها بساعات قليلة.

36000 ضحية

يشار إلى أن إطلاق الأغنية أتى بعد 11 يوماً على الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي، مخلّفاً أكثر من 36000 ضحية حتى الآن.

بينما ناشدت الأمم المتحدة الخميس، لجمع أكثر من مليار دولار من أجل مساعدة أكثر من 5 ملايين شخص على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.