اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حريق (تعبيرية من iStock)
حريق (تعبيرية من iStock)
زلزال تركيا

مأساة عائلة سورية.. 5 أطفال نجوا من الزلزال فالتهمتهم النار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لم يقوَ عليهم الزلزال لكن النيران التهمت أجسادهم الصغيرة.. هذا ملخص المأساة التي ضربت عائلة سورية مؤلفة من زوجين وأطفالهما الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و13 سنة.

فقد توفي أفراد تلك العائلة السورية، اليوم الجمعة، في حريق اندلع في منزل لجأوا إليه وسط تركيا، بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، فجر السادس من فبراير الحالي.

حلت تلك المصيبة على العائلة بعدما فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد، لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية.

بسبب موقد للتدفئة

فباغتها حريق حوالي الساعة 3,00 بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة.

وأظهرت لقطات مصورة المنزل الذي أتت عليه النيران إلى حد كبير، وسط منطقة مغطاة بالثلوج، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية.

فيما أصيب خمسة أشخاص آخرين من الأقارب نفسها في الحريق.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7,8 درجة في السادس من شباط/فبراير الحالي 41 ألف قتيل، بحسب آخر حصيلة رسمية.

يشار إلى أن تركيا تستقبل 3,7 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب التي عصفت ببلدهم منذ 2011، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقتل 10 آلاف سوري وتشريد 171 ألفًا جراء الزلزال مقتل 10 آلاف سوري وتشريد 171 ألفًا جراء الزلزال
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط