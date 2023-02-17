مأساة عائلة سورية.. 5 أطفال نجوا من الزلزال فالتهمتهم النار

لم يقوَ عليهم الزلزال لكن النيران التهمت أجسادهم الصغيرة.. هذا ملخص المأساة التي ضربت عائلة سورية مؤلفة من زوجين وأطفالهما الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و13 سنة.

فقد توفي أفراد تلك العائلة السورية، اليوم الجمعة، في حريق اندلع في منزل لجأوا إليه وسط تركيا، بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، فجر السادس من فبراير الحالي.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden deprem nedeniyle Konya'nın Karatay ilçesine gelen 7 kişilik aile, evde çıkan yangın sonucu çatının çökmesiyle hayatını kaybetti — milliyet.com.tr (@milliyet) February 17, 2023

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حلت تلك المصيبة على العائلة بعدما فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد، لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية.

بسبب موقد للتدفئة

فباغتها حريق حوالي الساعة 3,00 بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة.

وأظهرت لقطات مصورة المنزل الذي أتت عليه النيران إلى حد كبير، وسط منطقة مغطاة بالثلوج، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية.

فيما أصيب خمسة أشخاص آخرين من الأقارب نفسها في الحريق.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7,8 درجة في السادس من شباط/فبراير الحالي 41 ألف قتيل، بحسب آخر حصيلة رسمية.

يشار إلى أن تركيا تستقبل 3,7 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب التي عصفت ببلدهم منذ 2011، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.