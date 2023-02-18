تحذيرات من عراقيل تواجه جهود الإغاثة في سوريا

أعلن مدير برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، أن السلطات المحلية في شمال غربي سوريا لا تسمح بالوصول المطلوب لفرق البرنامج التابع للأمم المتحدة، محذرا من أنه لم يتبق لديه من الأموال المخصصة لجهود الإغاثة من الزلزال سوى ما يكفي لمدة 60 يوما.
عراقيل في شمال غربي سوريا
وقال ديفيد بيزلي لرويترز على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "نواجه مشاكل في عمليات العبور إلى شمال غربي سوريا، حيث لا تسمح لنا السلطات في المنطقة بالدخول الذي نحتاجه".
وأضاف "يعوق هذا عملياتنا. يجب إصلاح ذلك على الفور".
حصيلة القتلى في سوريا
يشار إلى أن عدد الضحايا في المناطق السورية وحدها بلغ حتى الآن ما يقارب 5328 منذ وقوع الكارثة، متوزعين بين مناطق النظام والمعارضة في البلاد.
فيما لا تزال المساعدات أقل من الحاجات بأضعاف في المناطق المعارضة التي تشهد أوضاعا معيشية متردية منذ ما قبل وقوع الزلزال أصلا، بعد سنوات من الحرب التي شهدتها البلاد.
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