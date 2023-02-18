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حريق (تعبيرية من iStock)
حريق (تعبيرية من iStock)

طفلة سورية وحيدة ناجية من حريق عائلتها.. ترافق توابيتهم

دبي- العربية.نت
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تلاحق المآسي السوريين من كل حدب وصوب على ما يبدو، فبعد كارثة الحريق الذي التهم عائلة بأكملها في ولاية قونة التركية، ظهرت ناجية وحيدة.

فقد انتشرت خلال الساعات الماضية صورة للطفلة "بيان" البالغة من العمر 13 عاماً وهي تودع أفراد عائلتها الـ 7 الذين قضوا أمس الجمعة (الأب والأم وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و13 عاماً).

وبدت الصغيرة لا تقوى على الوقوف وهي ترافق جثامين أحبائها، بحسب ما نقلت صحيفة "Memleket" التركية.

وكانت العائلة التي نجت من الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي فجر السادس من فبراير الحالي، حاصداً آلاف القتلى، فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد، لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية.

موقدة للتدفئة

فباغتها حريق حوالي الساعة 3,00 أمس بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة. وأظهرت لقطات مصورة المنزل الذي أتت عليه النيران إلى حد كبير، وسط منطقة مغطاة بالثلوج، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية.

فيما أصيب خمسة أشخاص آخرين من الأقارب في الحريق.

يشار إلى أن حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7,8 درجة تجاوزت 45 ألف قتيل، بحسب آخر حصيلة رسمية.

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