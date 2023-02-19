أصوات الانفجارات تعلو.. إسرائيل تستهدف قلب دمشق

متمسكة بخطتها منع الميليشيات الإيرانية من التمدد في البلد المجاور لها، فضلا عن منع تهريب السلاح إلى حزب الله اللبناني، يبدو أن إسرائيل لن تتوقف عن استهداف العديد من المواقع الإيرانية في سوريا.

فقد أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن ضربات إسرائيلية طالت فجر الأحد، مواقع في العاصمة دمشق.

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صواريخ طالت مواقع جنوب غرب دمشق

كما أكدت أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام تصدّت لها.

وأضافت أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع جنوب غرب العاصمة دمشق.

وتابعت أن الفرق الفنية والهندسية بدأت العمل على إحصاء الأضرار الناجمة عن القصف الأخير.

بدوره، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن إسرائيل استهدفت منطقة "كفر سوسة" بقلب دمشق.

وأضاف الصواريخ منشآت تابعة لإيران بينها مدرسة في المناطق المستهدفة.

كما لفت إلى وجود أنباء عن خسائر بشرية جراء الغارات الإسرائيلية.

إلى ذلك، تناقل سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر الاستهداف الإسرائيلي، مؤكدين أن أصوات الانفجارات علت إلى حد كبير في سماء العاصمة.

ضربات باتت معتادة

يشار إلى أن مناطق من سوريا تتعرض بين الحين والآخر لضربات مماثلة، تطال تحديداً تحركات مجموعات موالية لطهران.

وتنتشر عادة قوات إيرانية وأخرى عراقية ومجموعات موالية لطهران بينها حزب الله اللبناني في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي، خصوصاً بين مدينتي البوكمال والميادين.

أما الضربات على دمشق، فشنّت تل أبيب خلال الأعوام الماضية، مئات الضربات الجوية، طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله قرب العاصمة.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ تلك الضربات، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

فيما كثفت خلال الأشهر الماضية، استهداف المطارات، بعد أن عمدت طهران إلى تهريب السلاح جواً لميليشياتها على الأراضي السورية، بعد الصعوبات والعوائق التي واجهتها براً على الحدود العراقية السورية.

فيما يقدر المرصد عدد أفراد المجموعات الإيرانية بنحو 15 ألف مقاتل.