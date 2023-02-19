بمساعدة "قسد".. أميركا تعتقل قيادياً داعشياً في سوريا

أعلن الجيش الأميركي أن جنوده تمكنوا، السبت، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية من اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" في سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن القيادي المعروف باسم "بتار" متورط في التخطيط لهجمات على مراكز اعتقال وتصنيع عبوات ناسفة.

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وأضافت أنه لم يسقط قتلى أو جرحى بين المدنيين أو الجنود الأميركيين المشاركين في العملية التي نفذت بواسطة مروحية وبمشاركة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن العملية جاءت بعد يوم من إصابة أربعة جنود أميركيين خلال قيامهم بمهمة أخرى لتحييد قيادي بارز آخر في التنظيم في شمال شرق سوريا.

وأدت تلك العملية إلى مقتل القيادي المعروف باسم حمزة الحمصي الذي ذكرت القيادة المركزية الأميركية أنه "أشرف على الشبكة الإرهابية الفتاكة للتنظيم في شرق سوريا".

وأوضحت حينها أن العملية نجحت بقتل القيادي في داعش حمزة الحمصي، مشيرة إلى إصابة 4 جنود أميركيين جراء الغارة في سوريا.

ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير/ شباط الماضي في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وكان التنظيم قد استغل الفوضى الحاصلة جراء الزلزال في الأيام الماضية، حيث شن هجوماً في 12 فبراير الجاري، وأسفر عن مقتل عشرة مدنيين، إضافة إلى عنصر من قوات النظام وسط سوريا.

وتقود واشنطن تحالفا دوليا يحارب التنظيم، كما تقوم بتنفيذ غارات دورية تستهدف عناصره وقيادييه.

وبعد أن فقد المتطرفون عام 2019 آخر معاقلهم لصالح القوات التي يقودها الأكراد بدعم من التحالف، تراجع أفراد التنظيم المتشدد في سوريا إلى مخابئ صحراوية في شرق البلاد.