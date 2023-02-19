كأنها زلزال.. صورة وفيديو لأضرار ضربة إسرائيل على دمشق

دون ذكر أي تفاصيل جديدة عن الحادث، نشرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري صورة قالت إنها تظهر حجم الضرر الذي خلّفه الاستهداف الإسرائيلي لمناطق في وسط دمشق فجر الأحد.

وأرفقت الوكالة الصورة بتعليق يؤكد وقوع قتلى وجرحى إثر الضربة الإسرائيلية، موضحة أن الصواريخ طالت أحياء سكنية في العاصمة.

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15 قتيلاً

كما أظهرت الصورة أضراراً مادية كبيرة طالت الأبنية، حيث بدت بواجهات مدمّرة إلى حدّ كبير.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن ضربات إسرائيلية طالت فجر الأحد، مواقع في العاصمة دمشق.

كما أكدت أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام تصدّت لها.

وأضافت أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع جنوب غرب العاصمة دمشق.

وتابعت أن الفرق الفنية والهندسية بدأت العمل على إحصاء الأضرار الناجمة عن القصف الأخير.

في حين أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع 15 قتيلاً وعشرات الجرحى إثر الضربة.

الثاني منذ بداية العام

يشار إلى أن هذا يعد الاستهداف الإسرائيلي الثاني خلال العام الجديد 2023، ففي 2 كانون الثاني/يناير، قتل 7 عناصر جراء ضربات إسرائيلية استهدفت فيها مطار دمشق الدولي ومحيطه.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ تلك الضربات، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.