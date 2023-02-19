نفت سقوط قتلى لها.. طهران: هجوم إسرائيل على دمشق نفذ على مرحلتين

أشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن الهجوم الإسرائيلي على دمشق استهدف عدة مواقع عسكرية ونفذ على مرحلتين الأولى في دمشق والثانية في السويداء.

وفي بيان لافت... أعلنت إيران أن مواقع لها وصفتها بالثقافية لم تتضرر بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة كفر سوسة في دمشق. ونفت مقتل أي من المسؤولين الإيرانيين واصفة التقارير الإعلامية بهذا الشأن بغير الصحيحة.

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وأضافت أن موقع سقوط الصاروخ هو نفسه المكان الذي قتل فيه "عماد مغنية"، أحد أبرز قادة ميليشيا حزب الله في 12 فبراير 2008.

كما أن الهجوم الإسرائيلي على دمشق استهدف عدة مواقع عسكرية باستثناء منطقة كفر سوسة زاعمة أنها استهدفت مباني سكنية.

استهداف شخصية بارزة

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن شخصية كبيرة ربما كانت مستهدفة بهجوم كفر سوسة.

وقُتل 15 شخصاً بينهم سيدتان على الأقل جراء قصف إسرائيلي طال في الساعات الأولى من اليوم الأحد حياً سكنياً في دمشق، في حصيلة هي الأعلى في العاصمة السورية نتيجة اعتداء مماثل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما تحدث جيشُ النظام السوري عن سقوط 5 قتلى بينهم جندي في الهجوم.

ونادراً ما تشنّ إسرائيل ضربات مماثلة داخل دمشق، إذ تقتصر ضرباتها على مواقع عسكرية على أطراف العاصمة وفي ريفها ومناطق أخرى.

وطال القصف، وفق المرصد والإعلام الرسمي، بشكل رئيسي حي كفر سوسة في جنوب غرب دمشق، الذي يعد من الأحياء الراقية في العاصمة السورية وتوجد فيه مقرات عسكرية واستخباراتية وأفرع أمنية.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة "فرانس برس" إن الغارة أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، بينهم مدنيون ضمنهم سيدتان، موضحاً أن المنطقة المستهدفة تضم معهداً ثقافياً إيرانياً، من دون أن يتمكن من تحديد الجهة التي استهدفها القصف.

وأوضح أن حصيلة القتلى "هي الأعلى جراء قصف إسرائيلي على دمشق".