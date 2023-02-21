صرخاتهم تبكي العين.. شاهد ردة فعل أطفال لحظة وقوع الزلزال
أثار الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا وشعر به سكان سوريا، مساء أمس الاثنين، حالة من الرعب والهلع بين عدد من الأطفال في مستشفى سوري قرب الحدود التركية.
فقد رصد مقطع فيديو يبكي العين ردة فعل عدد من الصغار في مستشفى "حارم العام" - شمال غربي سوريا- وهم يصرخون ويبكون خوفاً لحظة وقوع الزلزال.
من مشفى " حارم العام "اليوم ونحنا عم نوزع هدايا الأطفال ، صار الزلزال 💔💔— مجموعة هذه حياتي التطوعية (@hathi_hayati) February 21, 2023
هالأطفال منهم فقدوا أهلهم بالزلزال الأول ، قلبهم ما عم يتحمل صدمات جديدة
نسأل الله أن يبدل خوفهم أمناً ❤️🩹❤️🩹#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/lK5yALErFi
ونشرت مجموعة تطوعية، اليوم الثلاثاء، الفيديو وكتبت "من مشفى حارم العام اليوم ونحنا عم نوزع هدايا الأطفال، صار الزلزال هالأطفال منهم فقدوا أهلهم بالزلزال الأول، قلبهم ما عم يتحمل صدمات جديدة".
هذا وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية، مساء الاثنين، مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده المنطقة في التاريخ الحديث والذي الذي خلف أكثر من 45 ألف قتيل في البلدين.
شعر به سكان لبنان ومصر والعراق
وشعر بالزلزال القوي، الذي تلته هزة ثانية بقوة 5.8 درجة، سكان سوريا ولبنان ومصر وبعض مناطق العراق.
وفي سوريا، أشارت تقارير إلى انهيار عدد من المباني بعد الزلزال وانقطاع خدمات الكهرباء والإنترنت في عدد من المناطق.
من جهتها أفادت منظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا بتسجيل أكثر من 130 إصابة في شمال غربي سوريا مساء الاثنين.
فيما أوردت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" بوصول 47 حالة إلى مستشفى الرازي في حلب معظمها ناتجة عن الهلع وحالات كسور ورضوض جراء التدافع.
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