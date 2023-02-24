اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الفنان السوري شادي زيدان

وفاة الفنان السوري شادي زيدان شقيق النجم أيمن زيدان

شارك الراحل بالعديد من الأعمال التلفزيونية منها: "طيور الشوك"، "عائد إلى حيفا"، "هولاكو"، "بيت جدي"، و"أنشودة المطر"، وحقق شهرة واسعة في مسلسل "عيلة 7 نجوم".

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توفي الفنان السوري شادي زيدان، شقيق الفنان الكبير أيمن زيدان، اليوم الجمعة، عن عمر 48 عاما، بعد أن دخل المستشفى قبل عدة أيام في حالة حرجة بعد إصابته بجلطة دماغية.

وقبل نحو أسبوع، أعلن مقربون من الفنان السوري دخوله المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية أسفرت عن حدوث نزيف داخلي لديه، قبل أن يتم الإعلان عن دخوله في "كوما".

ونشر الممثل أيمن رضا، صورة الراحل على صفحته الخاصة عبر فيسبوك وعلّق بالقول: "الله يرحمك يا شادي والعمر لكل محبينك".

وشارك الراحل بالعديد من الأعمال التلفزيونية منها: "طيور الشوك"، "عائد إلى حيفا"، "هولاكو"، "بيت جدي"، و"أنشودة المطر"، وحقق شهرة واسعة في مسلسل "عيلة 7 نجوم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الناتو: روسيا فشلت تماماً في تحقيق أهدافها من الحرب خلال العام الأول الناتو: روسيا فشلت تماماً في تحقيق أهدافها من الحرب خلال العام الأول
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط