وفاة الفنان السوري شادي زيدان شقيق النجم أيمن زيدان
شارك الراحل بالعديد من الأعمال التلفزيونية منها: "طيور الشوك"، "عائد إلى حيفا"، "هولاكو"، "بيت جدي"، و"أنشودة المطر"، وحقق شهرة واسعة في مسلسل "عيلة 7 نجوم".
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توفي الفنان السوري شادي زيدان، شقيق الفنان الكبير أيمن زيدان، اليوم الجمعة، عن عمر 48 عاما، بعد أن دخل المستشفى قبل عدة أيام في حالة حرجة بعد إصابته بجلطة دماغية.
وقبل نحو أسبوع، أعلن مقربون من الفنان السوري دخوله المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية أسفرت عن حدوث نزيف داخلي لديه، قبل أن يتم الإعلان عن دخوله في "كوما".
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ونشر الممثل أيمن رضا، صورة الراحل على صفحته الخاصة عبر فيسبوك وعلّق بالقول: "الله يرحمك يا شادي والعمر لكل محبينك".
وشارك الراحل بالعديد من الأعمال التلفزيونية منها: "طيور الشوك"، "عائد إلى حيفا"، "هولاكو"، "بيت جدي"، و"أنشودة المطر"، وحقق شهرة واسعة في مسلسل "عيلة 7 نجوم".
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