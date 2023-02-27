في أول زيارة منذ الحرب.. وزير خارجية مصر يصل دمشق

في أول زيارة رسمية له منذ انطلاق الحرب الأهلية في سوريا، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى دمشق.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت، أمس، أن شكري سيزور سوريا وتركيا للتعبير عن تضامن بلاده مع الدولتين بعد "كارثة" الزلزال المدمر الذي ضربهما في وقت سابق هذا الشهر.

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كما سيؤكد الوزير المصري في لقاءاته بكل من البلدين على استعداد القاهرة الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة.

تواصل غير مسبوق

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصل غداة الزلزال بنظيره السوري بشار الأسد، في تواصل غير مسبوق بين الرجلين.

كما أجرى بعد ذلك اتصالا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان. كذلك سجّل تواصل هاتفي بين وزيري خارجية سوريا ومصر.

تأتي زيارة شكري اليوم بينما لا يزال الأسد معزولاً دبلوماسياً على الساحة الدولية، ولا تزال عضوية سوريا في جامعة الدول العربية ومقرها القاهرة معلّقة منذ قمع الاحتجاجات والثورة التي انطلقت في العام 2011 لتتحوّل لاحقا إلى حرب أهلية مدمرة.

علماً أن عددا متزايدا من الدول الأعضاء في الجامعة العربية، على رأسها العراق، يؤيد استعادة سوريا عضويتها في المنظمة.

يذكر أن العلاقات بين القاهرة ودمشق لم تنقطع بشكل كامل على بعض المستويات، فقد توجه مدير إدارة المخابرات العامة اللواء علي المملوك إلى القاهرة عام 2016 في أول زيارة معلن عنها أجراها إلى الخارج منذ اندلاع الحرب في 2011.