اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سكان جنديرس في حلب يروون لحظات ما بعد الزلزال
مخيمات أقيمت للسكان بعد الزلزال
زلزال تركيا

الخوذ البيضاء: وفاة 22 شخصا بتفش للكوليرا بعد زلزال سوريا

تبدي المنظمات الإنسانية مخاوفها من تفشي وباء الكوليرا، الذي عاود بالفعل الظهور في سوريا

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكر الدفاع المدني السوري الواقع تحت سيطرة المعارضة في بيان اليوم الثلاثاء أن 22 شخصا لقوا حتفهم في تفش للكوليرا في أعقاب الزلزال في الشمال الغربي بعد الزلزال الذي ضرب تركيا أيضا.

وقال الدفاع المدني السوري الذي يعرف باسم (الخوذ البيضاء) إن هناك 568 مصابا بالكوليرا جراء "دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي بعد الزلزال".

والخوذ البيضاء هي منظمة الإغاثة الرئيسية في المنطقة الحدودية الأشد تضررا من الزلزال في سوريا.

وتبدي المنظمات الإنسانية خصوصا مخاوفها من تفشي وباء الكوليرا، الذي عاود بالفعل الظهور في سوريا.

وكانت اليونيسف، أشارت إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه مثل الكوليرا والإسهال والدوسنتاريا تبقى في أعلى مستوياتها على الإطلاق في أعقاب الزلزال.

مبانٍ تحولت غبارا في ثوانٍ.. مشاهد مروعة من زلزال تركيا الجديد العرب والعالم زلزال تركيا مبانٍ تحولت غبارا في ثوانٍ.. مشاهد مروعة من زلزال تركيا الجديد

وكانت سوريا تعاني من انتشار مرض الكوليرا منذ زمن ليس ببعيد، حيث أعلنت الجهات السورية في سبتمبر الماضي تفشي وباء الكوليرا في شمال غرب البلاد، لكن كارثة الزلزال المدمر الذي ضربها زادت من متاعب السوريين وتسببت في زيادة انتشار الوباء بشكل أكبر مما كان عليه في الماضي، بسبب تلوث مصادر المياه بشكل أكبر، وزيادة ازدحام المواطنين في مراكز الإيواء أعقاب الزلزال.

وكان الدفاع المدني السوري، أعلن في نوفمبر الماضي، ارتفاع عدد الوفيات بمرض الكوليرا في شمال غرب البلاد إلى 12 حالة وفاة و384 حالة إصابة إيجابية، حسب الجهات الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية في الشهر ذاته، ارتفاع العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد، إلى 1492 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 49، غالبيتها في حلب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سوناك يعلن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول أيرلندا الشمالية سوناك يعلن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكول أيرلندا الشمالية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط