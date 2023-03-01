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Women with children walk at Camp Roj, where relatives of people suspected of belonging to the Islamic State (IS) group are held, in the countryside near al-Malikiyah (Derik) in Syria's northeastern Hasakah province, on March 28, 2021. Roj, one of two Kurdish-run displacement camps housing foreign family members of suspected IS fighters, is smaller and better guarded than its overcrowded counterpart Al-Hol, which has been rocked by assassinations and breakout attempts in recent months. / AFP / Delil SOULEIMAN
عوائل داعش في مخيم روج حيث كانت علييتش معتقلة
تنظيم داعش

"ربة منزل لدى داعش".. دانماركية تجرد من جنسيتها وتسجن 4 أعوام

إلمينا علييتش (38 عاماً) كان قد تم إجلاؤها من معسكر اعتقال بسوريا في 2021

العربية.نت
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حكمت محكمة جزئية في الدنمارك الثلاثاء على امرأة تحمل الجنسيتين الدانمركية والبوسنية، كانت قد أُجليت من معسكر اعتقال بسوريا في 2021، بالسجن أربعة أعوام وجردتها من جنسيتها الدانمركية بتهمة مساعدة مسلحي تنظيم داعش.

وسافرت المرأة (38 عاماً) إلى سوريا مع زوجها وأطفالهما في فبراير 2015 وعملت ربة منزل في مدينة الرقة معقل تنظيم داعش.

عناصر من داعش في الرقة (أرشيفية)
عناصر من داعش في الرقة (أرشيفية)
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واعترفت إلمينا علييتش، التي ما زالت تحمل الجنسية البوسنية، للمحكمة بأنها ساعدت التنظيم المسلحة من خلال العمل ربة منزل، بحسب محاميها.

وأضاف المحامي أنها لم تقرر بعد إذا ما كانت ستستأنف على الحكم.

وفي 2021، أُجليت ثلاث نساء و14 طفلاً من سوريا إلى الدنمرك. وعند الوصول إلى الدنمرك، اعتُقلت النساء ووُجهت إليهن تهم مساعدة منظمة إرهابية والسفر غير القانوني إلى منطقة صراع.

وفي العام الماضي، حُكم على واحدة من الثلاث نساء بالسجن ثلاثة أعوام.

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