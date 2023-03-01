"ربة منزل لدى داعش".. دانماركية تجرد من جنسيتها وتسجن 4 أعوام

حكمت محكمة جزئية في الدنمارك الثلاثاء على امرأة تحمل الجنسيتين الدانمركية والبوسنية، كانت قد أُجليت من معسكر اعتقال بسوريا في 2021، بالسجن أربعة أعوام وجردتها من جنسيتها الدانمركية بتهمة مساعدة مسلحي تنظيم داعش.

وسافرت المرأة (38 عاماً) إلى سوريا مع زوجها وأطفالهما في فبراير 2015 وعملت ربة منزل في مدينة الرقة معقل تنظيم داعش.

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واعترفت إلمينا علييتش، التي ما زالت تحمل الجنسية البوسنية، للمحكمة بأنها ساعدت التنظيم المسلحة من خلال العمل ربة منزل، بحسب محاميها.

وأضاف المحامي أنها لم تقرر بعد إذا ما كانت ستستأنف على الحكم.

وفي 2021، أُجليت ثلاث نساء و14 طفلاً من سوريا إلى الدنمرك. وعند الوصول إلى الدنمرك، اعتُقلت النساء ووُجهت إليهن تهم مساعدة منظمة إرهابية والسفر غير القانوني إلى منطقة صراع.

وفي العام الماضي، حُكم على واحدة من الثلاث نساء بالسجن ثلاثة أعوام.