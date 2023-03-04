جراء الزلزال.. 5.1 مليار دولار قيمة الأضرار في سوريا

أعلن البنك الدولي أن الزلزال البالغة قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وهزاته الارتدادية الكثيرة التي ضربت شمال سوريا، تسببت بأضرار تقدر بنحو 5.1 مليار دولار.

يشار إلى أن هذه المنطقة السورية المتضررة من الزلزال، كانت تأثرت بشكل خاص جراء الحرب التي شهدتها البلاد منذ عام 2011. والأضرار التي سببتها الزلازل تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتشمل 4 محافظات، يقيم فيها 10 ملايين شخص بينهم العديد من النازحين داخلياً.

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"تراجع النشاط الاقتصادي"

وقال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في بيان إن "هذه الخسائر تضاف إلى سنوات من الدمار والمعاناة والمصاعب التي يعيشها الشعب السوري"، وفق فرانس برس.

كما أضاف أنه "يُتوقع أن تؤدي الكارثة إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر في آفاق النمو".

"تراث تضرر بشدة"

إلى ذلك يدرك البنك الدولي أن هذا التقدير يمكن أن يكون غير نهائي نظراً لنقص المعلومات المتعلقة بالوضع على الأرض، لافتاً إلى أن نطاق التقييم يتراوح من 2.7 مليار إلى 7.9 مليار دولار. وأوضح البيان أن الأضرار يتركز نصفها في محافظة حلب.

والتقديرات لا تأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي، لا سيما في حلب والمرقب وكوباني، المناطق التي دمرت بالفعل إلى حد كبير خلال النزاع، وهو تراث "تضرر بشدة لكن يصعب تحديد قيمة" هذا الضرر.

يذكر أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى ما يقرب من 6 آلاف في سوريا التي دمرتها حرب خلفت نحو نصف مليون قتيل وشردت الملايين ودمرت البنية التحتية. فيما أدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 45 ألف شخص في تركيا.