الكرملين عن زيارة محتملة للأسد: لا نعلن عن أجندتنا مسبقا لأسباب أمنية
إعلام محلي: الرئيس السوري بشار الأسد سيزور روسيا منتصف مارس/ آذار الجاري
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على التقارير التي تحدثت عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا، أن الكرملين سيعلنها في الوقت المحدد، وليس في وقت مسبق.
وقال بسيكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "كقاعدة، يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذه عملية مستمرة، يعمل بها متخصصونا في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات".
وتابع بيسكوف: "كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نقوم بذلك في وقت سابق. لكن، بالطبع، هناك بعض القواعد الأمنية عند تنفيذ الزيارة، لذا فنحن لسنا في عجلة من أمرنا. سنخبركم في الوقت المناسب".
ونقلت صحيفة "فيدوموستي"، في وقت سابق من اليوم، عن مصدر لم تسمه في الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس السوري بشار الأسد سيزور روسيا منتصف مارس/آذار الجاري.
ونقلت الصحيفة الروسية آراء طرحها بعض الخبراء، أشاروا فيها إلى أن الأسد وبوتين قد يناقشان العلاقات الثنائية والقضية الأوكرانية بالإضافة إلى موضوع تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، بالإضافة إلى احتمال الحصول على دعم لمواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال الذي ضرب البلاد.
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