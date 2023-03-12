غارات تستهدف ريف حلب.. ودمشق "عدوان إسرائيلي"

شهدت مناطق في ريف حماة غرب سوريا، اليوم الأحد، غارات مجهولة استهدفت منطقة مصياف.

فيما وجهت دمشق أصابع الاتهام إلى إسرائيل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

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وأشار مصد عسكري تابع للنظام السوري إلى إصابة 3 عسكريين في "الهجوم الإسرائيلي"، الذي استهدف ريفي حماة وطرطوس.

كما أوضح أن رشقات من الصواريخ أطلقت من اتجاه شمال لبنان نحو ريف حماة، لكن الدفاع الجوي تصدى لها وأسقط بعضها.

كذلك أضاف أن "الاعتداء أسفر أيضا عن وقوع بعض الخسائر المادية".

مركز "البحوث"

وتضم منطقة مصياف مركز "البحوث العلمية" الذي أثير الكثير حوله خلال السنوات الماضية، لاسيما لجهة ضمه مراكز لتصنيع الصواريخ، والأسلحة الكيماوية، يشرف عليها مهندسون وخبراء إيرانيون.

كما تعرض هذا المركز للعديد من الضربات والغارات الإسرائيلية منذ العام 2017

وفي أغسطس2018 ، تعرض هذا المركز لضربات عنيفة ألحقت دماراً كبيراً في أقسامه، بحسب ما أظهرت حينها صور من الأقمار الاصطناعية، بعد شهر من اغتيال مديره عزيز إسبر، الذي كان يعتبر واحداً من أبرز الأسماء ضمن البرنامج الصاروخي للنظام السوري.

مئات الضربات

يشار إلى أن إسرائيل نفذت مئات الضربات على أهداف داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا على مدى السنوات الماضية، غير أنها نادراً ما تعترف أو تكشف تفاصيل هذه العمليات.

لكنها أكدت مراراً أنها لن تقبل بتوسع إيراني على الأراضي السورية، أو وجود تهديد أمني على حدودها، وقواعد تابعة لميليشيات موالية لإيران، لاسيما حزب الله اللبناني.