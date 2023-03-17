بيان غربي: لا تطبيع مع نظام الأسد دون تقدم بالحل السياسي

أعلنت أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها لن تقوم بالتطبيع مع النظام السوري قبل تحقيق تقدم ملموس ودائم نحو الحل السياسي للأزمة السياسية.

وقالت في بيان مشترك الخميس نشرته الخارجية الألمانية بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاندلاع الصراع في سوريا، إن البلدان الأربعة لن تمول إعادة الإعمار جراء الأضرار التي خلفها نظام بشار الأسد خلال النزاع.

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لن ترفع العقوبات

كما أكدت أيضاً أنها لن ترفع العقوبات المفروضة على النظام السوري.

فيما شددت على مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم الجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي دائم بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 .

كذلك دعت المجتمع الدولي للعمل على "محاسبة نظام الأسد وجميع مرتكبي الانتهاكات والفظائع" في سوريا، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين جراء الأزمة السورية.

مقتل أكثر من نصف مليون

يذكر أن الصراع في سوريا أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد، البالغ عددهم قبل الحرب 23 مليون نسمة.

ومن بين المشردين أكثر من 5 ملايين لاجئ، معظمهم في البلدان المجاورة.

بينما أدى زلزال السادس من فبراير الفائت، الذي ضرب تركيا وسوريا وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، من بينهم نحو 6 آلاف في سوريا، إلى تفاقم الدمار الناجم عن النزاع السوري المستمر منذ 12 عاماً.