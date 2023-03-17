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THUMBNAIL_ تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى ريفي إدلب وحلب
من قوات النظام السوري في إدلب

سوريا.. قتلى من قوات النظام بهجوم في ريف إدلب الجنوبي

دبي - العربية.نت
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقتل خمسة من عناصر قوات النظام وإصابة ستة آخرين في هجوم شنه فصيل "هيئة تحرير الشام" بريف إدلب الجنوبي، بينما أفادت مواقع معارضة أخرى أن عدد القتلى ارتفع إلى 15.

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وقال المرصد إن قوات تابعة للفصيل تسللت إلى مواقع لقوات النظام في محور قرية الفطاطرة، واستهدفتها بالأسلحة الرشاشة مساء أمس الخميس.

15 قتيلا

في حين، نقلت مواقع سورية معارضة عن مصادر بأن عملية محور الفطاطرة، أدّت إلى مقتل 15 عنصرا من جنود قوات النظام والميليشيات المساندة له، وجرح آخرين.

تدمير "دشمتين" لقوات النظام

وأضافت المصادر أن مقاتلي هيئة تحرير الشام تمكنوا من تدمير "دشمتين"، وانسحبوا من الموقع دون وقوع قتلى أو جرحى في صفوفهم.

وسبق أن قتل وجرح العشرات من قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له، في عمليات أخرى مماثلة، على جبهات مختلفة من أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية.

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