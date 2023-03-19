الاستخبارات التركية تحيد عنصراً بارزاً بحزب العمال الكردستاني بسوريا

في عملية أمنية خاصة بسوريا، قامت الاستخبارات التركية بتحييد أحد كبار أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور وجناحه السوري، حسبما أفادت قناة "هابر ترك"، اليوم الأحد.

ووفقاً للقناة، فقد تم تحييد محمد يلدريم، المعروف أيضاً باسم حمزة كوباني، حيث كان مسؤولاً عن الشؤون المالية لحزب العمال الكردستاني في مدينتي حلب وتل رفعت السوريتين.

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وجرى تحييد يلدريم في مدينة حلب السورية.

يذكر أن يلدريم التحق بصفوف حزب العمال الكردستاني في عام 1986، حسب ما أفادت القناة.