اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أوغلو
محمد يلدريم أحد كبار أعضاء حزب العمال الكردستاني (وكالة الأناضول)

الاستخبارات التركية تحيد عنصراً بارزاً بحزب العمال الكردستاني بسوريا

يلدريم المعروف أيضاً باسم حمزة كوباني كان مسؤولاً عن الشؤون المالية لحزب العمال الكردستاني في مدينتي حلب وتل رفعت السوريتين

أنقرة - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في عملية أمنية خاصة بسوريا، قامت الاستخبارات التركية بتحييد أحد كبار أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور وجناحه السوري، حسبما أفادت قناة "هابر ترك"، اليوم الأحد.

لقاء أردوغان بالأسد قيد التحضير.. ومعارك الشمال لا تتوقف سوريا لقاء أردوغان بالأسد قيد التحضير.. ومعارك الشمال لا تتوقف

ووفقاً للقناة، فقد تم تحييد محمد يلدريم، المعروف أيضاً باسم حمزة كوباني، حيث كان مسؤولاً عن الشؤون المالية لحزب العمال الكردستاني في مدينتي حلب وتل رفعت السوريتين.

وجرى تحييد يلدريم في مدينة حلب السورية.

يذكر أن يلدريم التحق بصفوف حزب العمال الكردستاني في عام 1986، حسب ما أفادت القناة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
محقق أميركي يكشف تفاصيل 7 أشهر من استجواب صدام حسين.. ماذا قال؟ محقق أميركي يكشف تفاصيل 7 أشهر من استجواب صدام حسين.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط