"سرايا القدس" تعلن اغتيال أحد قيادييها في ريف دمشق وتتهم الموساد

اغتيل صباح اليوم الأحد، القيادي في حركة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، علي رمزي الأسود، في ريف دمشق.

ونعت "سرايا القدس" في سوريا، "علي رمزي الأسود 31 عاما، الذي اغتيل صباح اليوم في ريف دمشق، عقب عملية اغتيال نفذها الموساد الإسرائيلي".

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واتهمت "سرايا القدس" المخابرات الإسرائيلية باغتيال الأسود، بإطلاق النار عليه، مؤكدة أن هذه الجريمة تحمل "بصمات الاحتلال الإسرائيلي".

أكرم العجوري

وقتلت إسرائيل عام 2020 شخصين، بينهما ابن قائد سرايا القدس في فلسطين والخارج أكرم العجوري، بقصف إسرائيلي في العاصمة السورية دمشق، وفق إعلام النظام.

كما أفادت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) حينها بأن القصف تم بثلاثة صواريخ، أصاب اثنان منها منزل العجوري في منطقة المزة، ما أسفر عن مقتل ابنه معاذ، إضافة لشخص آخر، وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح، بينهم ابنه معاذ.

وكان منزله يقع في أحد أحياء دمشق الراقية على بعد عشرات الأمتار من مقر السفارة اللبنانية.

من جهتها، أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" استهداف منزل العجوري في دمشق ومقتل أحد أبنائه، معلنة استنفارها.