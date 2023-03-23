مقتل 4 من فصائل موالية لإيران بالهجوم الإسرائيلي على مطار حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل أربعة من فصائل موالية لإيران، بينهم قيادي في الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على منطقة مطار حلب الدولي، فجر أمس الأربعاء.

وقال المرصد إن الضربات الإسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة يتبع فصائل إيرانية في محيط المطار.

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وكانت وكالة الأنباء السورية نقلت عن مصدر عسكري قوله أمس، إن الهجوم الإسرائيلي جاء من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية واستهدف محيط المطار.

كما أعلنت وزارة النقل السورية خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة إثر الهجوم الذي أصاب المدرج وبعض التجهيزات الملاحية به.

واستهدف طيران الجو الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مطار حلب الدولي بضربات أخرجته من الخدمة، للمرة الثانية خلال أيام، وذلك ضمن قصف سمعت مناطق أخرى من شمال غربي سوريا واللاذقية دويه.