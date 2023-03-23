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قاعدة الركبان في التنف

واشنطن: الطائرات الروسية اخترقت المجال الجوي للتنف 25 مرة

دبي - العربية.نت
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أكد قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأميركية اللفتنانت جنرال أليكسوس جرينكويتش إن الطائرات الحربية الروسية اخترقت المجال الجوي لقاعدة التنف الأميركية في جنوب سوريا 25 مرة هذا الشهر آخرها اليوم الأربعاء.

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وأضاف لتلفزيون (إن.بي.سي) أن طائرات روسية مسلحة حلقت فوق قاعدة التنف كل يوم تقريبا في مارس/آذار "منتهكة بذلك اتفاقا عمره 4 سنوات بين الولايات المتحدة وروسيا، مما يخاطر بالتصعيد"

كما أوضح الجنرال الأميركي أن الطائرات الروسية تحلق على ارتفاع منخفض فوق الوحدات الأميركية في التنف "وهذا أمر مزعج".

وتابع "يبدو أن الروس قد تخلوا خلال الأشهر العديدة الماضية عن مبدأ البروتوكولات هذا".

وأوضح أن الروس يصرون على بقاء الولايات المتحدة بعيدا عن الوحدات البرية الروسية، "والولايات المتحدة ملتزمة بذلك"، مضيفاً "لكن الروس حلقوا مباشرة فوق القوات الأميركية الموجودة على الأرض في جنوب سوريا"، وهو ما وصفه بأنه "استفزازي".

واعتبر أن اتخاذ الروس موقفا "أكثر عدوانية" يأتي في توقيت غريب، وقد يكون من أجل الضغط على الوجود العسكري الأميركي في سوريا.

وتقع القاعدة على المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن وسيطر عيلها التحالف الدولي في مارس آذار 2016.

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