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The Pentagon is seen from the air, March 3, 2022, more than a week after Russia invaded Ukraine. (Reuters)
مقر البنتاغون - رويترز
سوريا والأسد

البنتاغون يعلن تنفيذ ضربات جوية بسوريا رداً على هجوم بطائرة مسيرة

الرئيس بايدن أذن بتنفيذ ضربة جوية دقيقة "في شرق سوريا ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للميليشيات"

العربية.نت - بندر الدوشي، وكالات
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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الجيش الأميركي نفذ "ضربات جوية دقيقة" مساء أمس الخميس في سوريا بعد إصابة خمسة جنود أميركيين ومتعاقد في هجوم وقع في وقت سابق من اليوم.

وأضافت أن الضربات جاءت ردا على هجوم استهدف قاعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا في حوالي الساعة 1.38 مساء (1038 بتوقيت غرينتش) أمس الخميس.

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وردا على ذلك، صرح الرئيس جو بايدن بتنفيذ ضربة جوية دقيقة "في شرق سوريا ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للميليشيات"، حسب ما قال وزير الدفاع لويد أوستن في بيان نشرته "سي إن إن" CNN.

وذكر وزير الدفاع الأميركي في البيان "نُفذت الضربات ردا على هجوم اليوم، وكذلك سلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة على قوات التحالف في سوريا".

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