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A merchant presents desert truffles at a stall in a market in Syria's rebel-held northern city of Raqa on March 14, 2023. (Photo by Delil souleiman / AFP)
بيع الكمأة في أحد أسواق الرقة
تنظيم داعش

تنظيم داعش يقتل 15 شخصاً خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا

لا يزال 40 آخرون في عداد المفقودين إثر الهجوم الذي شنته خلايا تابعة لداعش في الريف الشرقي لمحافظة حماة

العربية.نت
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قُتل 15 شخصاً خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا جراء هجوم شنّته خلايا تابعة لتنظيم داعش، بينما لا يزال 40 آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة.

وذكر المرصد أن "15 شخصاً على الأقل، هم سبعة مدنيين وثمانية مسلحين محليين موالين لدمشق، قتلوا الخميس ذبحاً على يد خلايا تابعة لتنظيم داعش، أثناء جمعهم الكمأة في الريف الشرقي لمحافظة حماة".

وأوضح أن 40 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

ولم يأت الإعلام الرسمي على ذكر الهجوم.

بيع الكمأة في أحد أسواق الرقة
بيع الكمأة في أحد أسواق الرقة
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ومنذ بدء موسم جمع الكمأة في شباط/فبراير، يشنّ التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف، ما أودى بحياة العشرات.

وفي منتصف شباط/فبراير، قتل 68 شخصاً أثناء جمعهم الكمأة جراء هجوم شنّه التنظيم في ريف حمص الشرقي، وفق المرصد. كذلك، قتل آخرون جراء انفجار ألغام سبق للتنظيم المتطرف أن زرعها خلال سيطرته على المنطقة.

ورغم المخاطر، يواصل سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع الكمأة التي يستمر موسمها حتى نيسان/أبريل وتباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة مع حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

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