سوريا.. مرسوم رئاسي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء

ما هي أسلحة روسيا التكتيكية "المقلقة" التي ستنشرها في بيلاروسيا؟

باستطاعة الرأس القتالية التي يحملها صاروخ "إسكندر" أن تضمن انفجاراً بقوة 50 كيلوطناً، ما يزيد بمقدار نحو 3 أضعاف عن قوة القنبلة التي تم إسقاطها عام 1945 على هيروشيما اليابانية.. وتمتلك الصواريخ الجوية المواصفات نفسها تقريباً