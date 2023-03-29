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A Syrian flag flies near a bus station in the Baramkeh neighbourhood of the capital Damascus on November 5, 2015. The President Bridge can be seen in the background. AFP PHOTO / LOUAI BESHARA
تعبيرية
سوريا والأسد

سوريا.. مرسوم رئاسي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء

العربية.نت
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أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، عن مرسوم رئاسي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء.

وقضى المرسوم بتعيين فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.

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