سوريا.. مرسوم رئاسي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء

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أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، عن مرسوم رئاسي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء.
وقضى المرسوم بتعيين فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.
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