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وزراء خارجية الدول الأربعة يشاركون في الاجتماع

وفد سوري يغادر للمشاركة بمحادثات رباعية في روسيا

الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في روسيا وإيران وتركيا وسوريا سينعقد يوم الثلاثاء المقبل

العربية.نت
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غادر وفد رسمي سوري برئاسة أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية، إلى موسكو، اليوم الأحد، للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في روسيا وإيران وتركيا يوم الثلاثاء المقبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء العربية السورية.

وأضافت الوكالة أن الوفد سيبحث خلال اجتماعاته في روسيا إنهاء "التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية... وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية".

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وقال سوسان إن الوفد سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني في الثالث من أبريل/ نيسان، وسيشارك في الاجتماع الرباعي في الرابع من الشهر الجاري.

ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.

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