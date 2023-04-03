اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Israeli soldiers walk by a military base leading to the border crossing with Lebanon on the day of the signing of a U.S.-brokered deal setting a maritime border between Israel and Lebanon, in Rosh Hanikra, northern Israel October 27, 2022. REUTERS/Amir Cohen
عناصر من القوات الإسرائيلية بالحدود الشمالية - أرشيفية

إسرائيل ترفع حالة التأهب على الحدود الشمالية

الإعلام العبري: الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية بواسطة الحرب الإلكترونية

قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رفعت إسرائيل، اليوم الاثنين، حال التأهب أمنيا وعسكرياً على الحدود الشّمالية بشقيها السّوري واللبناني وذلك غداة إسقاط مسيّرة -يعتقد بأنها إيرانية- فوق منطقة الحولة شمال طبريا في الجليل.

وكان الجيش الإسرائيلي جمع حطام المسيّرة ليلاً، وأوضح أنها كانت تحت تعقب دائم من مقاتلتين ومروحية عسكرية.

مادة اعلانية

وكشفت إسرائيل، صباح اليوم، عن الطريقة التي استخدمتها لإسقاط طائرة مسيّرة، قالت إنها اخترقت أجواءها قادمة من الأراضي السورية، الليلة الماضية.

ولم يتم إسقاط الطائرة المسيرة التي سقطت في منطقة مفتوحة شمال بحيرة طبريا، بواسطة صاروخ تم إطلاقه من طائرة أو بنيران مضادة للطائرات، لكن من خلال "الوسائل الناعمة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

مقتل فلسطينيين اثنين في نابلس.. والجيش الإسرائيلي يحبط هجوماً قرب جنين العرب والعالم مقتل فلسطينيين اثنين في نابلس.. والجيش الإسرائيلي يحبط هجوماً قرب جنين

وكشفت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أسقط الطائرة المسيرة بواسطة الحرب الإلكترونية.

وأوضحت أنه: "في الحرب الإلكترونية، يتم إرسال إشارات عن بُعد تعطل حركة الطائرة وتتسبب في إسقاطها".

وبحسب الصحيفة، استخدمت إسرائيل خلال العامين الماضيين، الطريقة ذاتها في إسقاط طائرات دون طيار على حدود لبنان وقطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي رجح، في وقت سابق، أن "الطائرة المسيرة التي دخلت الأجواء الإسرائيلية، إيرانية الصنع".

اعتراض مسيرة فوق غزة

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن طائرات حربية اعترضت ما وصفها بأنها "قطعة جوية مجهولة" فوق قطاع غزة. وذكر المتحدث أفيخاي أدرعي في حسابه على تويتر أن القطعة الجوية لم تدخل الأجواء الإسرائيلية "ولم تشكل أي خطر في أي مرحلة".

وكان أدرعي أعلن أمس الأحد أيضا أن مقاتلات حربية وطائرات هليكوبتر أسقطت "قطعة جوية مجهولة" تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل إسرائيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب يدعو أنصاره للانضمام إلى احتجاج سلمي ضد لائحة اتهامه ترمب يدعو أنصاره للانضمام إلى احتجاج سلمي ضد لائحة اتهامه
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط