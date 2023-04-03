إصابة 16 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة في جنوب سوريا
كما يتكرر بين الحين والآخر استهداف حافلات عسكرية في مناطق عدّة في البلاد، في هجمات تبنّى تنظيم داعش عدداً منها
أصيب 16 شخصاً من موظفي المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور حافلتهم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقالت "سانا" في خبر مقتضب "أصيب 16 من موظفي المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة بجروح متفاوتة".
وأضافت أن الحافلة استُهدفت بـ"عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب جسر صيدا على أوتوستراد دمشق-عمّان". ويصل هذا الجسر بلدة صيدا في محافظة درعا ومعبر النصيب الحدودي مع الأردن.
وتأتي الحادثة غداة انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بدمشق، في تفجير لم يسفر عن إصابات، وفق "سانا".
وتطغى فوضى أمنية على درعا، المحافظة التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها كاملة في 2018.
وتشهد المحافظة تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات النظام واغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين أو حتى مدنيين يعملون لدى مؤسسات حكومية، في وقت انتشر السلاح في كل مكان.
وفي 30 يناير، أصيب 15 عنصراً من قوى الأمن الداخلي السوري في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم في جنوب البلاد.
كما يتكرر بين الحين والآخر استهداف حافلات عسكرية في مناطق عدّة في البلاد، في هجمات تبنّى تنظيم داعش عدداً منها.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
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