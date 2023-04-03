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الاضرار التي خلفها انفجار عبوة بسيارة مدنية في المزة
الاضرار التي خلفها انفجار عبوة بسيارة مدنية في المزة
سوريا والأسد

إعلام سوري: انفجار عبوة ناسفة في سيارة مدنية بدمشق

أنباء عن غارات إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي

العربية.نت
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أفادت وكالة الأنباء السورية بانفجار عبوة ناسفة في سيارة مدنية في منطقة المزة بالعاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة العاصمة قوله إن الانفجار أدى إلى احتراق السيارة. وقال التلفزيون السوري إن هناك عدد من المصابين بجروح، صادف مرورهم أثناء انفجار السيارة المفخخة في المزة بينهم طفلان.

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وأضاف أن العبوة التي وضعت في السيارة من نوع العبوات اللاصقة والتي تحدث ضررا.

ووفق التلفزيون السوري فإن الانفجار وقع في منطقة سكنية، وقد فتحت السلطات والأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث.

في الأثناء تناقلت وسائل إعلام أنباء عن غارات إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي.

وقبيل ذلك تم استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي في أعقاب رصد مسيرة مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية.

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وتم إسقاط المسيرة في منطقة مفتوحة حيث لم تُشكل أي خطر في أي مرحلة ولم يتم تفعيل الإنذار.

وفي سياق ذي صلة قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي أتمار بن غفير إنه مستعد أن يكون الحرس الوطني تحت قيادته أو بقيادة مفوض الشرطة.

تصريحات بن غفير تأتي بعد مصادقة الحكومة على إنشاء حرس وطني، تم الإعلان أنه سيكون موازيا للجيش والشرطة الإسرائيلية، وسيتكون من مجموعة من الفرق الخاصة للسيطرة على أماكن حساسة يصعب على الشرطة والجيش السيطرة عليها.

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