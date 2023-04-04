محاكمة 3 مسؤولين سوريين في فرنسا.. بـ "جرائم ضد الإنسانية"

أمر قاضيا تحقيق فرنسيان الثلاثاء بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في قتل مواطنين سوريين-فرنسيين.

والمواطنان هما مازن دباغ ونجله باتريك اللذان اعتقلا العام 2013 كما علمت "فرانس برس" من مصدر مطلع على الملف.

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وفي أمر توجيه الاتهام طلب القاضيان محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الانسانية وجناية حرب في حق علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود الصادرة في حقهم مذكرات توقيف دولية.

يذكر أن أسبوعية "در شبيغل" الألمانية أشارت في حزيران/يونيو 2022، إلى أن مدعين ألماناً أصدروا كذلك مذكرة اعتقال بحق جميل حسن بتهمة الإشراف على تعذيب وقتل مئات المعتقلين.

أدلة قدمها "قيصر"

وفي كل من ألمانيا وفرنسا، استندت التحقيقات جزئيا إلى الأدلة التي قدمها "قيصر"، وهو مصور عمل لدى الشرطة العسكرية السورية فر من بلاده عام 2013 وبحوزته 55 ألف صورة تظهر جثث أشخاص تعرضوا للتعذيب، بحسب ما أفادت مصادر قضائية في فرنسا، بحسب "فرانس 24".

ورفض المدعي العام الألماني آنذاك التعليق على المسألة.