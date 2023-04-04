إعلام سوري: قتيلان مدنيان جراء قصف إسرائيلي على دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط قتيلين مدنيين جراء قصف إسرائيلي على دمشق.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن وسائط الدفاع الجوي تصدت مساء الاثنين لهجوم صاروخي إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.

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وذكرت قناة (الإخبارية) التلفزيونية أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت عددا منها"، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول الأهداف المحتملة.

لكن صحيفة (الوطن) السورية ذكرت أن الصواريخ الإسرائيلية كانت تستهدف جنوب شرق العاصمة ومطار دمشق الدولي.

رابع هجوم منذ الخميس

ويعد هذا رابع هجوم من نوعه منذ الخميس الماضي.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "صواريخ إسرائيلية استهدفت منطقة مطار دمشق الدولي، والمجمع الإيراني قرب منطقة السيدة زينب، ومنطقة المعامل بالكسوة فيما انطلقت صواريخ الدفاعات الجوية السورية للتصدي للصواريخ".

وأضاف أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صاروخين على الأقل.

والأحد قُتل مسلحان في غارات إسرائيلية في سوريا، وفق المرصد الذي يملك شبكة واسعة من المصادر داخل البلاد.

واستهدفت غارات جوّية دمشق لليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة، نسبها النظام السوري إلى إسرائيل.

وأدّت غارة الخميس إلى إصابة جنديّين سوريّين، حسب وزارة الدفاع السوريّة.