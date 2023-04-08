4 نساء و10 أطفال يصلون كندا من مخيمات داعش في سوريا

وصلت 4 كنديات و10 أطفال كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها مقاتلون من تنظيم داعش وعائلاتهم في شمال شرق سوريا، إلى كندا، على ما ذكرت، الجمعة، مصادر في الشرطة والقضاء، في رابع عملية من هذا النوع تجريها الحكومة الكندية.

وأوقفت 3 منهن في المطار قبل أن يمثلن أمام القضاء بشأن "التعهد بعدم المساس بالأمن العام في مجال الإرهاب"، بحسب بيان أصدرته الشرطة، الجمعة. وتم الإفراج بشروط عن إحداهن، وتبلغ 38 عاماً.

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وقال محاميها لورانس غرينسبون، إنه "ليس اتهامًا جنائيًا"، مضيفا أن المدعي العام يريد "التأكد من أن الشخص يلتزم بالشروط لمدة تصل إلى سنة".

وقالت الشرطة إن الأخريين، أمارة أمجد ودور أحمد، "ستبقيان رهن الاعتقال حتى جلستهما المقبلة المقررة الثلاثاء".

وأوضح غرينسبون، وهو محام مختص بحقوق الإنسان ويمثل العائدات الأربع، أن "الأمور تسير على ما يرام" بالنسبة للمرأة الرابعة، فهي لا تواجه اتهامات جنائية ولا طلب تعهد بشأن الإرهاب.

وأضاف المحامي أن "الأطفال العشرة أعيدوا وهم مع عائلاتهم هنا في كندا".

وأعربت وزارة الخارجية الكندية، الخميس، عن قلقها حيال "صحة وسلامة" الأطفال الكنديين بسبب "تدهور الأوضاع في المخيمات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعادت كندا امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سوريا. وعام 2020، سمحت كندا بعودة طفلة يتيمة تبلغ 5 أعوام، بعدما رفع عمّها دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية.

ومنذ هزيمة تنظيم داعش عام 2019، باتت قضية إعادة زوجات وأبناء المقاتلين في صفوف التنظيم، مسألة حسّاسة للغاية بالنسبة لكثير من الدول، خشية تورطهم في الإرهاب مجددا.