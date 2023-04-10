ثلاثة صواريخ تستهدف قاعدة للتحالف بحقل كونيكو شرق سوريا

أفادت مصادر العربية/الحدث بأنه تم استهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو شرق سوريا بـ3 صواريخ.

فيما أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسيرة أسقطها التحالف فوق الحقل تتبع مقاتلين موالين لإيران.

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وقالت مصادر العربية إن غارات للتحالف الدولي استهدفت منصات إطلاق صواريخ شرق سوريا.

وكانت قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة حقل كونيكو للغاز، قد أعلنت إسقاط طائرة مسيرة، في قرية الطابية بريف ديرالزور الشرقي.

فيما قالت وسائل إعلام كردية إن قوات التحالف أسقطت صواريخ كانت تستهدف حقل كونيكو في دير الزور.

وحلق منطاد تابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة، وسط استنفار للقوات داخل القواعد العسكرية، بحسب المرصد.

قصف صاروخي

في موازاة ذلك، ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن سلسلة انفجارات هزّت القاعدة الأميركية، وتحدثت مصادر محلية لـلوكالة عن أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من قلب القاعدة بعد استهدافها مساء اليوم من قبل مجهولين، بعدد من الصواريخ.

يأتي ذلك، في ظل الأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة من استهدافات بين ميليشيات مسلحة والتحالف الدولي وحالة التأهب من قبل قوات التحالف الدولي.

تدريبات عسكرية

يذكر أن انفجارات عنيفة دوت في ريف دير الزور الشمالي في الخامس من الشهر الجاري، ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز بريف ديرالزور الشمالي، لرفع الجاهزية القتالية لقواتها.