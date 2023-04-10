بوغدانوف: الاجتماع الرباعي بشأن سوريا وتركيا سيعقد قريباً

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الاتفاق على موعد لعقد اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران سيتم في المستقبل القريب.
ورداً على سؤال عما إذا كان الاجتماع سيعقد في أوائل مايو، قال بوغدانوف اليوم الاثنين: "الاستعدادات جارية ويتم الاتفاق على الموعد"، مضيفا: "كلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل"، بحسب "تاس".
تأجيل الاجتماع
وكشف سفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، أمس الأحد، عن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع إلى الشهر المقبل، مؤكدا أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الأطراف المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار.
وشدد يفيموف على أن مسار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا طويل ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات.
واستضافت موسكو الاثنين الماضي اجتماعا رباعيا حول مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق على مستوى نواب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وسوريا وتركيا.
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