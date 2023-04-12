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Tunisians demonstrate in front of the Syrian embassy in Tunis, Wednesday Aug. 10, 2011, to protest against the policy of Syrian President Bachar el-Assad. Banner reads: Stop the Massacre of Syrian People.(AP Photo/str)
السفارة السورية في تونس (أرشيفية)
سوريا والأسد

سوريا وتونس تعلنان إعادة فتح سفارة دمشق وتعيين سفير قريباً

كانت الرئاسة التونسية أعلنت مؤخراً أن الرئيس سعيد أعطى تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق

العربية.نت
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أعلنت سوريا وتونس في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إعادة فتح السفارة السورية في تونس وتعيين سفير لدمشق خلال الفترة القليلة القادمة.

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ونقلت قناة الإخبارية السورية عن البيان المشترك القول إن هذه الخطوة جاءت "تجاوباً مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية"، مشيراً إلى موافقة حكومة دمشق على هذا التعيين.

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وأضاف البيان "حرصاً من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريساً لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سورية بتونس وإعلاء لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما".

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت مؤخراً أن الرئيس سعيد أعطى تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق.

وقال الرئيس التونسي الشهر الماضي إنه ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس في سوريا وسفير لدمشق في تونس.

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