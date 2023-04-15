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عناصر من الجيش الأميركي في سوريا
عناصر من الجيش الأميركي في سوريا

صدمات دماغية تصيب جنوداً أميركيين في سوريا

دبي - العربية.نت
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، يوم الجمعة، أن 23 جنديا أميركيا في سوريا أصيبوا بصدمات دماغية خلال هجومين في مارس آذار نفذهما مسلحون مدعومون من إيران.

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متابعة المصابين

وقالت في بيان "رصدنا 11 حالة جديدة لصدمات دماغية خفيفة من هجمات 23 و24 مارس في شرق سوريا.. 23 من أولئك الذين أصيبوا تم تشخيص حالاتهم على أنها صدمات دماغية خفيفة. تواصل فرقنا الطبية فحص وتقييم جنودنا لرصد أي مؤشرات على الإصابة بهذه الصدمات".

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كما أصيب 25 جنديا أميركيا جراء ضربات وضربات مضادة في سوريا، والتي أسفرت أيضا عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر.

ضربات انتقامية

فيما أشارت تقديرات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أميركية انتقامية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا.

ليست المرة الأولى

يشار إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشخيص إصابة جنود أميركيين في المنطقة بصدمات دماغية جراء الهجمات.

ففي 2020، تم تشخيص أكثر من 100 جندي أميركي بإصابات دماغية ناجمة عن هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدة في العراق.

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