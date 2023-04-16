وزير الخارجية السوري يتوجه إلى تونس في زيارة رسمية

قالت وزارة الخارجية التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيصل إلى تونس غدا الاثنين في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التونسي.

تعزز زيارة المقداد انفتاح دمشق على العالم العربي بعد عزلة لأكثر من عشر سنوات، وتأتي بعد زيارته للجزائر المجاورة، أمس السبت.

مادة اعلانية

أعلنت سوريا وتونس في بيان مشترك، قبل أيام، إعادة فتح السفارة السورية في تونس، وتعيين سفير لدمشق خلال الفترة القليلة القادمة.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن البيان المشترك القول، إن هذه الخطوة جاءت "تجاوباً مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية"، مشيراً إلى موافقة حكومة دمشق على هذا التعيين.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت مؤخراً أن الرئيس سعيد أعطى تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق.

وقال الرئيس التونسي الشهر الماضي، إنه ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس في سوريا وسفير لدمشق في تونس.