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An Islamic State flag flies over the custom office of Syria's Jarablus border gate as it is pictured from the Turkish town of Karkamis, in Gaziantep province, Turkey August 1, 2015. Karkamis is a Turkish town of 10,500 people that sits directly opposite the border post. Shut for more than a year, the military sealed the crossing with a breeze block wall a few months ago. Behind it, just inside Syria, the black flag of Islamic State flaps in the breeze. Karkamis lies on the northeastern edge of a rectangle of Syrian territory some 80 km (50 miles) long, controlled by the radical Islamists. The United States and Turkey hope that by sweeping Islamic State from this border zone, they can deprive it of a smuggling route which has seen its ranks swollen with foreign fighters and its coffers boosted by illicit trade. Picture taken August 1, 2015. REUTERS/Murad Sezer
(أرشيفية)
تنظيم داعش

مقتل 26 شخصاً في هجوم لتنظيم داعش قرب حماة بسوريا

قتل المدنيون بالرصاص أثناء جنيهم محصول الكمأة في منطقة دويزين بريف سلمية الشرقي

العربية.نت
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ذكر تلفزيون الإخبارية السورية اليوم الأحد أن 26 مدنياً قُتلوا برصاص تنظيم داعش أثناء جني محصول الكمأة في منطقة دويزين بريف سلمية الشرقي قرب مدينة حماة.

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 26 شخصاً، بين مدنيين وعسكريين، إثر هجوم مسلح عليهم خلال جمعهم الكمأة بشرق حماة.

بيع الكمأة في أحد أسواق الرقة
بيع الكمأة في أحد أسواق الرقة
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ومنذ بدء موسم جمع الكمأة في شباط/فبراير، يشنّ التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف، ما أودى بحياة العشرات.

وفي منتصف شباط/فبراير، قتل 68 شخصاً أثناء جمعهم الكمأة جراء هجوم شنّه التنظيم في ريف حمص الشرقي، وفق المرصد. كذلك، قتل آخرون جراء انفجار ألغام سبق للتنظيم المتطرف أن زرعها خلال سيطرته على المنطقة.

ورغم المخاطر، يواصل سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع الكمأة التي يستمر موسمها حتى نيسان/أبريل وتباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة مع حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

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