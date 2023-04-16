مقتل 26 شخصاً في هجوم لتنظيم داعش قرب حماة بسوريا
قتل المدنيون بالرصاص أثناء جنيهم محصول الكمأة في منطقة دويزين بريف سلمية الشرقي
ذكر تلفزيون الإخبارية السورية اليوم الأحد أن 26 مدنياً قُتلوا برصاص تنظيم داعش أثناء جني محصول الكمأة في منطقة دويزين بريف سلمية الشرقي قرب مدينة حماة.
بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 26 شخصاً، بين مدنيين وعسكريين، إثر هجوم مسلح عليهم خلال جمعهم الكمأة بشرق حماة.
ومنذ بدء موسم جمع الكمأة في شباط/فبراير، يشنّ التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف، ما أودى بحياة العشرات.
وفي منتصف شباط/فبراير، قتل 68 شخصاً أثناء جمعهم الكمأة جراء هجوم شنّه التنظيم في ريف حمص الشرقي، وفق المرصد. كذلك، قتل آخرون جراء انفجار ألغام سبق للتنظيم المتطرف أن زرعها خلال سيطرته على المنطقة.
ورغم المخاطر، يواصل سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع الكمأة التي يستمر موسمها حتى نيسان/أبريل وتباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة مع حرب مستمرة منذ 12 عاماً.
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