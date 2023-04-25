مباحثات بين وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير سيرغي شويغو بحث قضايا الأمن الإقليمي مع نظرائه من إيران محمد رضا آشتياني، وسوريا علي محمود عباس، وتركيا خلوصي أكار، الذين يتواجدون في موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الخامس والعشرين من أبريل، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عدة مباحثات ثنائية مع وزراء دفاع إيران وسوريا وتركيا، الموجودين في موسكو. تم خلال اللقاءات بحث مسائل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الجوانب المختلفة لضمان الأمن العالمي والإقليمي".

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وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو بحث مع نظرائه الثلاثة قضايا تعزيز الأمن في سوريا، ومكافحة الإرهاب، مؤكدةً أنه تم خلال الاجتماع "مناقشة الخطوات العملية لتعزيز الأمن في سوريا، وتطبيع العلاقات السورية التركية".

وأشار البيان إلى أنه خلال المحادثات تم إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التهديدات الإرهابية ومحاربة جميع الجماعات المتطرفة على الأراضي السورية.

وهذه المفاوضات تحظى بمتابعة عن كثب في موسكو، وتهدف إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدول الأربع أكدت مجدداً "رغبتها في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضرورة تكثيف الجهود من أجل عودة اللاجئين السوريين سريعاً إلى وطنهم".

وعقب المحادثات، جددت الأطراف سعيها للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضرورة تكثيف الجهود من أجل عودة اللاجئين السوريين السريعة إلى وطنهم.

كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى عدة مباحثات ثنائية مع وزراء دفاع إيران وسوريا وتركيا، تم خلالها بحث مسائل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الجوانب المختلفة لضمان الأمن العالمي والإقليمي.

من جهتها، قالت تركيا إن وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وإيران وسوريا أجروا محادثات "بناءة" في موسكو اليوم. وأضافت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الوزراء ورؤساء المخابرات ناقشوا في الاجتماع تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات من تركيا وروسيا وسوريا وإيران أكدوا أهمية مواصلة اللقاءات بالصيغة الرباعية لضمان الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل.

وجاء في بيان الدفاع التركية: "نتيجة للاجتماع الذي عقد في أجواء بناءة، تم التأكيد على أهمية الاستقرار في سوريا والمنطقة، وأهمية مواصلة اللقاءات بالصيغة الرباعية لضمان تحقيقه".