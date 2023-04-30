"الإدارة الذاتية" تؤكد استعدادها لاستقبال السوريين من لبنان

أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، استعدادها لاستقبال اللاجئين السوريين المتواجدين حالياً في لبنان.

وقال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية بدران جياكرد، إن اللاجئين السوريين في لبنان "يعانون من وضع سيئ" في ظل ما تشهده بيروت من أزمات داخلية و"تصدع واضح" في مختلف المجالات.

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وأضاف "الإدارة الذاتية جاهزة لاستقبال أهلنا من الخارج، وأبوابنا مفتوحة لكل السوريين دون تمييز كواجب إنساني وأخلاقي ووطني، ونريد تأدية هذا الواجب انطلاقاً من حرصنا وإصرارنا على توفير مناخات أفضل".

كما ناشد جياكرد الأمم المتحدة لتقديم العون والضمانات و"لعب دور مسؤول" في فتح ممر إنساني بين لبنان وبين المناطق التي تخضع لسيطرة الإدارة الذاتية، تسهيلاً لعودة اللاجئين.

وشدد على أن بقاء اللاجئين في لبنان أو ترحيلهم قسراً لسوريا أمر "غير قانوني ولا يتناسب مع قيم ومعايير وقوانين حماية اللاجئين"، داعيا لمعالجة هذا الوضع بالسرعة القصوى.