أبو الغيط: نتطلع لبحث أزمة سوريا باجتماعات الجامعة العربية

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط عبر عن تطلعه لبحث الأزمة السورية في الاجتماعات المقبل لمجلس الجامعة.

اتصال أبو الغيط والصفدي

وأضافت في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين أبو الغيط ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس، عقب الاجتماع الذي استضافته عمّان لوزراء خارجية الأردن والسعودية وسوريا والعراق ومصر حول سوريا.

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وقال جمال رشدي، المتحدث باسم أبو الغيط، إن الأمين العام عبر للوزير الأردني عن تقديره للتواصل في هذا الموضوع، وأكد له على استعداد الأمانة العامة للاضطلاع بما تتوافق عليه الدول في هذا الخصوص.

اجتماع تشاوري

إلى هذا، عقد وزراء خارجية الأردن والسعودية وسوريا والعراق ومصر اجتماعا تشاوريا في العاصمة الأردنية لبحث الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، استكمالا للاجتماع الذي استضافته السعودية في منتصف الشهر الماضي.

وأكد الاجتماع على توفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين وخروج "جميع القوات الأجنبية غير المشروعة من سوريا"، وإنهاء وجود "المنظمات الإرهابية"، وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي، فيما تم التوافق على وقف التدخلات الخارجية في الشأن السوري.

اجتماع جدة

وسبق اجتماعَ عمّان، اجتماعٌ آخر في جدة في منتصف أبريل الماضي، شدد، على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا بإنهاء وجود الميليشيات، مؤكدا أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية.

وطالب البيان الختامي الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية للاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق بدور قيادي عربي لحل الأزمة السورية.