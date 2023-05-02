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وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)

واشنطن وأنقرة تعاقبان شخصين يمولان الإرهاب في سوريا

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وتركيا عملتا معا لفرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على شخصين مرتبطين بتمويل مجموعتين مقرهما سوريا مفروض عليهما عقوبات بالفعل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

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وأضافت الوزارة في بيان أن هذه الإجراءات تستهدف عمر الشيخ، القيادي في هيئة تحرير الشام، وكوبيلاي ساري، الذي يتلقى أموالا في تركيا من مانحين لكتيبة التوحيد والجهاد.

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من جهته، قال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "مع استمرار الجماعات الإرهابية في السعي للوصول إلى النظام المالي الدولي، يزيد التعاون مع شركائنا من قدرتنا على تعطيل شبكات التيسير هذه بشكل أكثر فعالية".

وأضاف أن هذه التصنيفات الجديدة تأتي في أعقاب الإجراءات المشتركة بين أميركا وتركيا في الخامس من يناير/كانون الثاني والتي تستهدف شبكة مالية رئيسية لتنظيم داعش.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية، كانت أعلنت في فبراير الماضي أن عقوبات الولايات المتحدة المفروضة على سوريا لن تنطبق على المعاملات المتعلقة بتقديم المساعدات المتعلقة بالزلزال حتى الثامن من أغسطس 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا الترخيص سيكون ساري المفعول لمدة 180 يوما (6 أشهر)، حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم 8 أغسطس 2023، مشيرة على وجه التحديد إلى تحويل الأموال من وإلى سوريا.

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