دمشق وطهران ترحبان بالتواصل البناء بين سوريا والدول العربية

رحبت سوريا وإيران في بيان مشترك بالتطورات السياسية "الإيجابية" التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة، لاسيما التواصل "البناء" بين سوريا والدول العربية، وكذلك الاتفاق بين طهران والرياض على استئناف العلاقات.

وذكر البيان، الذي نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، أن الاتفاق السعودي الإيراني الذي تم التوصل إليه برعاية صينية في مارس الماضي "يشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التطورات الإيجابية التي تخدم استقرار الشرق الأوسط".

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وأكد البيان المشترك، الصادر في ختام زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدمشق، على ضرورة التضامن والتماسك بين دول المنطقة لمواجهة التحديات وتوفير الأمن والهدوء عبر التعاون الإقليمي.

على صعيد آخر، شددت دمشق وطهران على ضرورة إنهاء وجود القوات العسكرية الأجنبية على الأراضي السورية باعتباره "انتهاكا" لسيادة البلاد وسلامة أراضيها، وأكدتا على بسط سوريا سيادتها على أراضيها كافة.

واتهم البيان السوري الإيراني الولايات المتحدة "بسرقة" الموارد الطبيعية السورية، مطالبا المجتمع الدولي بتبني موقف حاسم لوقف هذه الأعمال.

ووصل رئيسي إلى دمشق، الأربعاء، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني منذ اندلاع الصراع السوري في 2011، برفقة وفد يضم وزراء الخارجية والدفاع والنفط بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.