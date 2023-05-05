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مسيرة تركية تستهدف قيادي كردي في سنجار العراق 7 ديسمبر 2021
أرشيفية - مسيرة تركية تستهدف قيادياً كردياً في سنجار العراق 7 ديسمبر 2021
سوريا والأسد

سوريا.. مقتل 3 بينهم قيادي في قسد إثر هجوم لمسيّرة تركية بريف الحسكة

المرصد السوري لحقوق الإنسان: المسيرة التركية استهدفت سيارة عسكرية تقل العناصر الثلاثة في قرية قيروان بمنطقة تل حميس شمال شرق الحسكة

العربية.نت، وكالات
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة بينهم قيادي في وحدات "الدفاع الذاتي" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هجوم شنته طائرة مسيرة تركية بريف الحسكة.

وقال المرصد إن المسيرة التركية استهدفت سيارة عسكرية تقل العناصر الثلاثة في قرية قيروان بمنطقة تل حميس شمال شرق الحسكة.

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وفي وقت لاحق، قالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، إن الهجوم التركي استهدف قوات حماية أمن مخيم الهول، لكنها أشارت إلى أنه أسفر عن مقتل عنصرين من تلك القوات.

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