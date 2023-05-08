من هو إسكوبار الجنوب السوري.. إمبراطور الكبتاغون؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الغارة الجوية التي وقعت بين درعا والسويداء واستهدفت منزل "مرعي الرمثان" أشهر مهربي ومروجي المخدرات في سوريا والمسؤول عن تهريب الكبتاغون إلى الأردن

وفيما أكد المرصد السوري مقتل "الرمثان" بغارة أردنية استهدفت منزله، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الأردني.

شاهدوا آثار المنزل الذي تحصن به تاجر المخدرات الأشهر في الجنوب السوري مرعي الرمثان#خبرني pic.twitter.com/icZVsL9L2w — خبرني Khaberni (@khaberni) May 8, 2023

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فمن هو الرمثان؟

يلقب بـ "إسكوبار" الجنوب السوري، لشهرته الواسعة المرتبطة بالمخدرات، تيمناً باسم الكولومبي "بابلو إيميلو إسكوبار" أكبر تاجر مخدرات في العالم.

وينحدر من قرية الشعاب جنوب السويداء، الملاصقة للأراضي الأردنية، وتربطه علاقة قوية بتجار مخدرات وحشيش مشهورين في لبنان أيضاً، فضلا عن ارتباطه وتغطيته من قبل حزب الله اللبناني، بحسب ما أكد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن في اتصال مع الحدث.

مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن يكشف معلومات دقيقة عن مرعي الرمثان الذي استهدفته غارات جوية لطيران مجهول لتهريبه المخدرات#الحدث pic.twitter.com/07uSnXRcyp — ا لـحـدث (@AlHadath) May 8, 2023

كما يعتبر المسؤول الأول عن تهريب المخدرات للأردن.

كذلك يتهم الرمثان باستقطاب الشباب في درعا والسويداء وزجهم للعمل في شبكة التهريب التي يديرها.

وبحق الرمثا عشرة أحكام قضائية أردنية، في قضايا تهريب مخدرات.

اعتقل سابقا

وكان المرصد السوري أشار في 21 ديسمبر من العام 2022، إلى أن المخابرات العسكرية السورية أفرجت عنه بتاريخ 20 من الشهر عينه، بعد اعتقال دام 5 أيام، إثر وساطة من ميليشيات حزب الله بريف السويداء، مقابل فدية مالية ضخمة.

جاء ذلك بعد قيام أحد مسؤولي حزب الله، المدعو أحمد الحاج بإعطاء تطمينات لذويه بإطلاق سراحه، عقب اعتقاله بساعات.

مطلوب للأردن

يشار إلى أن محكمة أمن الدولة في الأردن أمهلت الرمثان في يوليو تموز من العام الماضي وعدد من المطلوبين 10 أيام لتسليم أنفسهم.

كما جرمته ومن معه بجرم استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة 19/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وعدة قضايا أخرى.

وتُعد سوريا مصدرا بارزا للكبتاغون، وهو أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة، التي تمزج عادة من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى، منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، بحسب فرانس برس.

إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً، لاسيما من قبل الميليشيات.